Decyzją widzów i jurorów, z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się:​ Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski oraz Ola Filipek i Wojciech Kucina.

Wieczór rozpoczął się od występów ośmiu par, które zaprezentowały choreografie inspirowane piosenkami z filmów Disneya. Publiczność mogła podziwiać różnorodne style taneczne, od walca po charlestona, w interpretacjach nawiązujących do klasycznych animacji.​

Odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami" Magdaleny Narożnej i Piotra Musiałowskiego było zaskoczeniem dla wielu fanów programu. Magdalena, znana z zespołu Piękni i Młodzi, wnosiła na parkiet energię i zaangażowanie. ​Ola Filipek i Wojciech Kucina również zdobyli sympatię widzów swoją autentycznością i chęcią nauki. Ich pożegnanie z programem było pełne wzruszeń.

Po programie zapytaliśmy Iwonę Pavlović, co sądzi o werdykcie w ostatnim odcinku. Czy jurorka była zaskoczona tym, że odpadły Ola Filipek i Magdalena Narożna?

Troszeczkę byłam zaskoczona (...). Z jednej strony one były troszkę na dole listy gwiazd naszych i tancerzy, więc można się było spodziewać, że jak ktoś jest niżej, to odpadnie. Czasami jednak jak ktoś ma więcej SMS-ów, to wcale tak do końca nie jest

- zdradziła Iwona Pavlović.