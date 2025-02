4. sezon "Farmy" przeszedł już do historii, a finał był naprawdę emocjonujący. Po główną nagrodę walczyli Żaneta, Serfer i Bandi. Ostatecznie to właśnie góral, za sprawą głosów widzów, zgarnął tytuł i złote widły. Gdyby tego było mało, zaledwie kilka minut po ogłoszeniu werdyktu doszło do zaręczyn, które wprowadziły na plan jeszcze większą radość. Tej dostarczy niewątpliwie fanom także nowina, którą oficjalnie potwierdzono.

Bandi wygrywa 4. edycję "Farmy"

Wieczór 28 lutego upłynął pod znakiem ogromnych emocji za sprawą wielkiego finału "Farmy". Zakwalifikowali się do niego Bandi, Żaneta oraz Serfer, który jednak pożegnał się z szansą na zwycięstwo jako pierwszy. Po chwili niepewności stało się jasne, że tytuł "Super Farmera", złote widły oraz 100 tysięcy złotych zgarnia Bandi, który niemal od samego początku był ulubieńcem widzów. Werdykt szczerze poruszył górala. Ledwo powstrzymując łzy, wyznał:

Emocje są pierońskie, ja idę płakać (...) Teraz trzeba się cieszyć, że jako najstarszy farmer, tego roku prawie 60-letka, żem dał rade, żem to wytrzymał do końca

Zwycięstwo uwielbianego przez wielu Bandiego to nie jedyna niespodzianka dla fanów.

Co z kolejnym sezonem "Farmy"

Na koniec hucznego finału oficjalnie ogłoszono, że zobaczymy piąty sezon "Farmy"! Ta wiadomość niewątpliwie ucieszyła sympatyków formatu, choć muszą uzbroić się w cierpliwość. Odcinki są nagrywane bowiem latem, a to oznacza, że premiera, jak zawsze, odbędzie się dopiero jesienią.

Zaręczyny po finale "Farmy"

Potwierdzenie kolejnego sezonu i wygrana Bandiego to nadal nie koniec rewelacji. Kilka minut po ogłoszeniu werdyktu, gdy kamery zgasły, Serfer wyszedł na środek i padł na kolana, by... oświadczyć się ukochanej! Ta momentalnie zalała się łzami, ale bez wahania powiedziała "tak". W krótkiej transmisji live na profilu instagramowym programu przyznała po wszystkim, że od dawna rozmawiali o podjęciu kolejnych kroków w swojej relacji. Nie przypuszczała jednak, że tak ważna chwila może wydarzyć się na planie finału "Farmy".

Zarówno Bandiemu, jak i Serferowi oraz jego ukochanej gratulujemy!

Na czym polega program "Farma"?

​Program "Farma" to reality show, w którym uczestnicy przenoszą się na wiejskie gospodarstwo, gdzie muszą radzić sobie bez udogodnień współczesnej cywilizacji, takich jak prąd czy bieżąca woda. Ich głównymi obowiązkami są dbanie o gospodarstwo, opieka nad zwierzętami oraz wykonywanie zadań sprawnościowych. Celem programu jest wyłonienie zwycięzcy, który otrzyma tytuł "Super Farmera" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Jedną z kluczowych zasad programu jest troska o dobrostan zwierząt. Jeśli którykolwiek z uczestników narazi zwierzęta na niebezpieczeństwo lub zaniedbanie, grozi mu dyscyplinarne usunięcie z programu. ​

W trakcie trwania programu uczestnicy muszą również stawiać czoła różnym konkurencjom i zadaniom, które sprawdzają ich umiejętności rolnicze oraz zdolność do współpracy w grupie. Eliminacje odbywają się regularnie, a nominowani farmerzy stają do pojedynków, które decydują o ich dalszym udziale w programie.

Program "Farma" skupia się na ukazaniu codziennych wyzwań życia na wsi oraz relacji między uczestnikami, którzy muszą współpracować, aby sprostać trudom życia na farmie.

