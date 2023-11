W programach na żywo często dochodzi do wpadek, które bawią lub oburzają widzów. Niestety, w finale dwunastej edycji "Top Model" również doszło do wpadki, którą od razu wyłapali widzowie. Nagle kamery pokazały coś, co oburzyło fanów wielkiego hitu TVN. W komentarzach zawrzało!

Wpadka w finale "Top Model"

Wielki finał dwunastej edycji "Top Model" już za nami. W ostatnim odcinku programu to widzowie wskazali, który uczestnik zasłużył na zwycięstwo i tak ostatecznie wygrał Dominik Szymański. W finale nie zabrakło ogromnych emocji, ale i wpadki! Niestety, okazuje się, że w programie na żywo wydarzyło się coś, czego chyba nie było w planach.. W pewnym momencie kamery pokazały za dużo!

Finał "Top Model" jak zawsze poprowadzili Joanna Krupa i Michal Piróg jednak to nie oni zaliczyli wpadkę w ostatnim odcinku dwunastej edycji hitu TVN. Tym razem to produkcja najwyraźniej nie przemyślała jednej rzeczy... Kiedy Joanna Krupa mówiła do widzów, kamery pokazały prompter, z którego czytała tekst. Ku zaskoczeniu widzów okazało się, że angielskie wstawki, które są znakiem rozpoznawczym jurorki, były wcześniej przygotowane.

kto dalej ma szanse walczyć i zostać winner, a kto ma powiedzieć goodbye. Do kolejnej rundy awansuje best 3 widzowie zobaczyli napisy na prompterze.

Widzowie nie ukrywają oburzenia i publikują w sieci gorzkie komentarze.

Boże, to wszystko ściema. Ona wcale nie mówi z akcentem? To tylko jej kreacja aktorska

To te wstawki po angielsku oni jej wymyślają?!

Oj.. pokazali za dużo komentują internauci.

Oglądaliście finał "Top Model" i zwróciliście na to uwagę?