Za nami emocjonująca 14. edycja "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku zmierzyły się ze sobą trzy pary. O "Kryształową Kulę" walczyły Roksana Węgiel, Julia Kuczyńska Maffahion oraz Anita Sokołowska. Kto wygrał "Taniec z Gwiazdami"? Zobaczcie, co wydarzyło się w finale.

To już koniec emocjonującego sezonu "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Maffashion i Michał Danilczuk oraz Roksana Węgiel i Michał Kassin zawalczą o "Kryształową Kulę". W finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pojawią się także pary, które próbowały swoich sił w 14. edycji. Jednak tylko dwie z trzech finałowych par zaprezentują po trzy układy. Podczas jednego z nich, razem z gwiazdą i tancerzem wystąpi także zaproszony gość. Roksana Węgiel pochwaliła się, że podczas jej występu zaśpiewa Maryla Rodowicz, a kto będzie akompaniował Maffashion oraz Anicie Sokołowskiej? Zobaczcie, co się wydarzyło!

Program rozpoczął się od występu wszystkich par, które wcześniej pożegnały się z show. Zabrało jednak Dagmary Kaźmierskiej (ze względu na aferę związaną z jej kryminalną przeszłością) i Marcina Hakiela.

Jako pierwsi walca angielskiego zaprezentowali Maffashion orz Michał Danilczuk.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

Rumbę zatańczyli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke!

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

Pasodoble zatańczyli Roksana Węgiel i Michał Kassin:

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

W drugiej rundzie pary zatańczyły style taneczne, wybrane dla nich przez jurorów. Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zatańczyli quickstepa. Tym razem jurorzy nie byli aż tak zachwyceni:

Nie mam nic do stracenia, więc to powiem - to był wspaniały show, piękna inscenizacja, natomiast jak ja Ciebie obserwuje, to jesteś piątkowa, wzorcowa uczennica.

dodała Ewa Kasprzyk