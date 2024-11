Za nami wielki finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Zwycięzcami tej odsłony tanecznego show zostali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy przez cały program rewelacyjnie spisywali się na tanecznym parkiecie. Świetnie radzili sobie także Maciej Zakościelny i Sara Janicka, którzy dali brawurowe show również podczas swojego ostatniego tańca w programie. Ich freestyle poruszył widownię do łez - nawet sama Doda nie kryła swojego ogromnego wzruszenia! Przed naszą kamerą gwiazda zdradziła, co aż tak wzruszyło ją w tańcu Maćka i Sary.

Doda w rozmowie z naszą reporterką nie ukrywała, że to właśnie Maciejowi Zakościelnemu i Sarze Janickiej kibicowała w finale "Tańca z gwiazdami". Piosenkarka przyznała też wprost, że z reguły raczej ciężko ją wzruszyć, jednak taniec aktora i jego tanecznej partnerki poruszył ją do łez. W rozmowie z Angeliką Bielską wokalistka wyznała, że dostrzegła w tym tańcu pewne symbole z własnych perypetii życiowych.

Popłakałam się na tym jego występie. Naprawdę nie jestem taka łatwa do wzruszenia. Podobała mi się cała ta metafora (w ich tańcu - przyp. red.). (...) Też widziałam jakieś takie różne symbole własnych takich życiowych perypetii, no ale to artysta może chyba tylko zrozumieć.

- wyznała przed naszą kamerą Doda