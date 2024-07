Zwycięstwo Osi Ugonoh w czwartej edycji Top Model wywołało ogromne emocje wśród fanów programu i internautów. Czarnoskóra modelka cieszyła się wielką sympatią telewidzów, a jej pozytywne nastawienie zaprocentowało, bo wygrała i to podobno z olbrzymią przewagą. Co ciekawe, jej udział w programie stał w pewnym momencie pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy: Osi nie miała wygrać Top Model. Krupa zdradziła zaskakujące kulisy show

W gronie entuzjastów jej talentu i osobowości jest Karolina Korwin Piotrowska, która śledziła jej poczynania w show. Po ogłoszeniu wyników dziennikarka nie kryła swojej radości, ale jej zdaniem zwycięstwo Osi ma także dużo głębszy wymiar. Karolina opublikowała na Facebooku specjalny post, w którym ocenia, że wygrana czarnoskórej modelki w polskim programie i jej obecność na okładce magazynu to historyczny moment. W jej mniemaniu to dowód na zmianę mentalności i tego, że do głosu doszło młodsze, bardziej tolerancyjne pokolenie.

To jest moment historyczny w polskich mediach. Bardzo ważny dla naszej mentalności i świadomości. Moment magiczny. Kilka lat temu jeszcze o ludziach o ciemnym kolorze skóry można było słyszeć określenia "asfalt", "murzynek Bambo". Słowo "tolerancja" nie dotyczyło Polaków o innym kolorze skóry niż biały....Ale minęło kilka lat, do głosu doszło młode pokolenie bez koszmarnych ksenofobicznych naleciałości i oto mamy coś, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Głosami młodzieży, swoich rówieśników, z ogromną przewagą nad konkurentami, program Top Model wygrywa ciemnoskóra dziewczyna i będzie pierwszą ciemnoskórą Polką na okładce magazynu Glamour. Brawo dla Osi, brawo dla nas. Ten kraj się zmienia. Na lepsze. I to jest cudowne - napisała na swoim profilu Karolina.

Zgadzacie się z nią? Zwycięstwo czarnoskórej modelki w reality-show to historyczny moment?

