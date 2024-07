Marcela Leszczak jest finalistką 3. edycji "Top Model". W ostatecznym starciu minimalnie przegrała z Zuzą Kołodziejczyk, pod której adresem nie szczędziła słów krytyki. Kilka godzin po finale programu w rozmowie z nami przyznała szczerze, że nie wróży jej kariery. Poniekąd miała rację. Przypomnijmy: "Widzowie popełnili błąd! Zuza nie zrobi kariery. Jest za chuda i..."

Wydawać by się mogło, że przy czwartej edycji Marcela nie podejdzie już tak emocjonalnie do werdyktu telewidzów. Tymczasem Leszczak nie ukrywa, że kibicowała Marcie Sędzickiej, i jej zdaniem to ona powinna dostać główne nagrody. Na profilu na Facebooku udostępniła status, w którym oznajmia znajomym i fanom, że:

Nie przeżyję przegranej Marty! Najbardziej profesjonalna modelka ze wszystkich edycji. Głos oddawaliście na potencjalną modelkę czy przyjaciółkę? Polacy, wstydźcie się!!

Ostatnie zdanie w odniesieniu do wygranej ciemnoskórej Osi Ugonoh przybiera nieco na sile. Popieracie opinię Marceli?

