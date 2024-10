Udział w "Top Model" jest dla wielu spełnieniem marzeń oraz drzwiami do wielkiej kariery modela. W programie jurorzy tylko raz mogą przyznać "złoty bilet" jednemu z uczestników, a w najnowszej edycji serca sędziów skradła 21-letnia Julia Knach. Na castingu pojawiła się z chłopakiem oraz 3-letnim synkiem i wydawać by się mogło, że życie Julii jest idealne. Podczas ostatniego odcinka "Top Model" Julia została narzeczoną, co bardzo ją wzruszyło i uszczęśliwiło. Fani programu są jednak podzieleni na temat zaręczyn na planie programu. Pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Reklama

Fani "Top Model" podzieleni po zaręczynach w programie

Program "Top Model" cieszy się gigantyczną popularnością, a produkcja co chwilę organizuje kolejne sezony show. Właśnie trwa 13. edycja programu, a uczestnicy wspinają się na wyżyny swojej kreatywności podczas sesji zdjęciowych. Niedawno odbyła się sesja na dachu ciężarówki, po której z programu zrezygnowała jedna z przyszłych modelek, a już teraz do domu "Top Model" przyjechali bliscy uczestników i okazali się dla nich dużym wsparciem.

Tematyką sesji było odzwierciedlenie archiwalnych zdjęć swoich rodziców lub bliskich. Jeden uczestnik pozował zatem na dziecięcym rowerku, a Julia, która otrzymała "Złoty Bilet" pojawiła się cała na biało i starała się zapozować, tak jak jej mama podczas archiwalnego ślubnego zdjęcia. Nieoczekiwanie, przed kamerą pojawił się jej chłopak, który poprosił ją o rękę!

Julia, kochanie, długi czas na to czekałem. Chciałbym, żebyś wiedziała, że jesteś dla mnie całym światem - powiedział ukochany Julii.

Oczywiście na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, ponieważ Julia niemalże wykrzyczała słowo "tak". Do sieci trafiły kadry z tego wyjątkowego wydarzenia na planie "Top Model", a fani byli podzieleni zaręczynami przed kamerą.

Zaręczyny wyszły jak pod publikę, myślę że mieli x momentów w życiu lepszych na to a wybrał pod kamery

Słabo to wyszło na maxa

Było to bardzo śmieszne i zupełnie niepotrzebne widowisko - grzmią fani.

Zdecydowana większość była wzruszona i zachwycała się romantycznymi kadrami z zaręczyn. Posypały się również gratulacje dla Julii i jej narzeczonego:

Ryczałam jak głupia

Ja się wzruszyłam...

Cudni jesteście, gratulacje

W siódmym odcinku "Top Model" z programem musiała pożegnać się Ola, która przyszła do programu, jako modelka plus size. Na planie radziła sobie doskonale, a po werdykcie wyznała, że była to dla niej niesamowita przygoda i na pewno nie kończy swojej kariery modelki na tym etapie.

Oglądaliście ostatni odcinek "Top Model"? Co myślicie o zaręczynach Julii i Kamila?

Reklama

Zobacz także: Fani "Top Model" nie odpuszczają uczestnikowi: "Nieprofesjonalne i żenujące"