Już w Boże Narodzenie TVP1 wyemituje świąteczny odcinek Rolnik szuka żony. Jednak już dziś opublikowano wyjątkowe nagranie, w którym zaproszone do niego pary, zwróciły się do widzów. Fajnie jest widzieć ich wszystkich razem! Co takiego chcieli przekazać swoim fanom?

Pary ze świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" wróciły się do widzów

Emisja świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" już 25 grudnia o 18:35 na antenie TVP1. Zanim jednak widzowie będą mieli okazję zobaczyć, co słychać u par, które wzięły udział w bożonarodzeniowym wydaniu miłosnego show, w sieci pojawiło się wyjątkowe nagranie.

Ekipa "Rolnik szuka żony" zwróciła się do widzów składając im życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Mało gdzie panuje tak rodzinna atmosfera jak wśród rolników, których od lat możemy obserwować dzięki Telewizji Polskiej.

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" nie zabraknie dwóch par, które odnalazły miłość dzięki 11. edycji programu, która skończyła się jesienią tego roku. Tym, jak potoczyły się ich losy po programie podzielą się Marcin i Ania oraz Dominika i Rafał.

Do "Rolnik szuka żony" powrócili także Ania i Kuba, którzy poznali się w 10. edycji programu, a dziś są już szczęśliwymi rodzicami małego Dariusza, z którym spędzą pierwsze rodzinne święta Bożego Narodzenia. To jednak nie jedyna nowina wśród rolników. Dziecka spodziewają się Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz i ze względu na stan błogosławiony rolniczki nie mogli pojawić się w tym roku, w świątecznym wydaniu programu.

W mijającym roku powiększyła się również rodzina Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, którzy przywitali na świecie swoją córeczkę Grację. Bodzianni pojawili się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". jesteście ciekawi, co zdradzą w trakcie programu?

Trudno by było wyobrazić sobie rolnika bez najmłodszych przedstawicieli. W świątecznym odcinku nie zabrakło Kamila i Joanny, szczęśliwych rodziców małej Tosi.

Widzowie "Rolnik szuka żony" będą mogli sprawdzić także co słychać u Michała i Ady, którzy nie zdecydowali się na bycie aktywnym w mediach społecznościowych, a swoją relację rozwijają z dala od ciekawskich. Co zmieniło się w ich życiu?

Nie zabraknie także Klaudii i Valentyna, którzy już w najbliższej przyszłości szykują się do ślubu. Jesteście ciekawi, jak w ostatnich miesiącach zmieniło się ich życie. Czym zaskoczą nas rolnicy w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"? Tego dowiemy się już w Boże Narodzenie.

