Gwiazdor "Drag me out", Kamil Szymczak, w piątkowy wieczór przerwał milczenie i na InstaStories zamieścił zagadkowy wpis, który skierował do ... piłkarza reprezentacji Polski. Co ma mu do powiedzenia tuż przed startem Euro 2024?

Kamil Szymczak opublikował wpis skierowany do Nicoli Zalewskiego

Kamil Szymczak, znany m.in. z emitowanego wiosną w TVN show "Drag me out", zaskoczył wszystkich nietypowym wpisem na Instagramie. Influencer, który jest związany z Vanessą Rojewską, pokusił się o refleksję dot. wycieczek w góry. We wpisie nawiązał jednak również do tematu ... zdrady:

Wycieczki w góry są spoko... No, chyba że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zd... - pisze Kamil Szymczak.

Instagram @kamil_szymczak

W dalszej części wpisu mężczyzna zwrócił się do piłkarza reprezentacji Polski, Nicoli Zalewskiego, oznaczając jego profil i zadając bezpośrednie pytanie:

Nico, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? - dodał TikToker.

Jak wiadomo, Nicola Zalewski, podobnie jak Kamil Szymczak, jest w związku, a jego partnerka to Nicol Luzardi. Do tej pory nic nie wskazywało na to, by para miała się rozstać.

GPress/East News

Nicola Zalewski nie odpowiedział, jak do tej pory, na pytanie Szymczaka. Można przypuszczać, że skupia się obecnie na przygotowaniach do meczu podczas Euro 2024. Przypomnijmy, że ze składu wypadł Robert Lewandowski, co oznacza, że pozostali gracze będą musieli dać z siebie wszystko.

Próbowaliśmy skontaktować się z całą trójką, jednak do chwili publikacji artykułu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi - podaje Pudelek.pl.

Myślicie, że Kamil Szymczak doczeka się odpowiedzi?

