Nicola Zalewski skrupulatnie przygotowywał się do pierwszego meczu na EURO 2024, który Polacy zagrali z Holandią. Jego skupienie przerwał influencer Kamil Szymczak, który niedługo przed sądnym dniem zarzucił mu zdradę. Do afery włączył się teraz komentator sportowy - Mateusz Borek. Zobaczcie, co wyjawił!

Reklama

Mateusz Borek komentuje aferę między Szymczakiem a Zalewskim

Niedawno gwiazdor "Drag me Out" Kamil Szymczak opublikował w sieci niepokojący wpis o zdradzie, jednak szybko go usunął. Z postu wynikało, że piłkarz Nicola Zalewski rzekomo dopuścił się zdrady swojej partnerki z... dziewczyną Kamila Szymczaka.

Wycieczki w góry są spoko... No, chyba że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zd... Nico, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? - napisał Tiktoker Kamil Szymczak.

@vanessarojewska

Zarówno Nicola Zalewski, jego partnerka Nicol Luzardi, jak i dziewczyna Szymczaka - Vanessa Rojewska nie odnieśli się do sprawy, a jedynie wyłączyli możliwość komentowania ich wpisów. Na tę wymowną ciszę zareagował komentator sportowy Mateusz Borek, znany z "Kanału Sportowego":

Nicola na pewno wie, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo wyłączył możliwość dodawania komentarzy. Myślę sobie, że co jak co, ale takie - za przeproszeniem - g****burze, są mu najmniej potrzebne przed ważnym meczem. Wiesz, jakie mamy czasy - każdy szuka atencji. Ja mam nadzieję, że pewne zdarzenia, których jeszcze nie znamy i nie przeanalizowaliśmy ich, bo byliśmy skoncentrowani na meczu... (...) Ja tylko odpaliłem telefon na meczu i widzę, że jakieś aferki się znowu dzieją. Ale wierzę, że Nicola Zalewski zagra wielki mecz reprezentacji Polski - mówił komentator.

Instagram @nicolluzardi

Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie piłkarskie reprezentacji Polski na EURO 2024. Został rozegrany mecz z Holandią i początkowo wszystko wskazywało na to, że to biało-czerwoni wygrają stracie. Tak się jednak nie stało, jednak śmiało można powiedzieć, że Nicola Zalewski dał z siebie wszystko i był bardzo skupiony na piłce. Widać, że afera nakręcona przez Kamila Szymczaka zupełnie go nie interesuje, podobnie jak jego dziewczynę, która z dumą kibicowała ukochanemu podczas meczu Polska-Holandia.

Reklama

Zobacz także: Adam Buksa strzelił pierwszego gola dla Polski na Euro 2024. Zaledwie dwa tygodnie temu wziął ślub

Zobacz także