"Czas na show. Drag Me Out" to nowy program stacji TVN, który natychmiast podbił serca widzów, a prawdziwym ulubieńcem fanów show szybko stał się Marcin Łopucki. Za nami właśnie kolejny odcinek programu z udziałem gwiazdora - mąż Katarzyny Skrzyneckiej ponownie dał czadu na scenie, a sama aktorka nie ukrywa, że jest bardzo dumna ze swojego męża. Ukochana Marcina Łopuckiego zamieściła w sieci piękny wpis dotyczący właśnie jego występu w "Drag Me Out".

Katarzyna Skrzynecka pęka z dumy po występie męża w "Drag Me Out"

Trzeci odcinek "Drag Me Out" dostarczył widzom wielu emocji, bo jak wiadomo, musieliśmy pożegnać pierwszy duet. Jurorzy zadecydowali, że to Adelon i Lady Tade, czyli Tadeusz Mikołajczak muszą opuścić "Drag Me Out" - tym samym w grze pozostało już tylko pięć par. W tym gronie jest prawdziwy ulubieniec widzów, Marcin Łopucki, który po raz kolejny razem ze swoją mentorką Twoją Starą rozpalił scenę hitowego programu TVN. Świetnego wrażenia nie zatarł nawet upadek Marcina Łopuckiego na scenie - gwiazdor mimo drobnej wpadki dokończył występ i dał z siebie wszystko!

Występ Marcina Łopuckiego z 3. odcinka "Drag Me Out" już robi furorę w sieci, a internauci zasypują gwiazdora prawdziwą lawiną komplementów.

Panie Marcinie, wspaniale przełamuje Pan siebie! Brawo za naturalność!

Jest Pan NIESAMOWITY!

Panie Marcinie to było niesamowite! Całkowita profesja. Mam nadzieję, że noga jeszcze nie odpadła - komplementują Marcina Łopuckiego fani, przy okazji dopytując również o jego formę po upadku na scenie

Marcin Łopucki zareagował na komentarze w sieci i dał znać, że z jego nogą jest wszystko dobrze.

Jest w porządku - odpisał Marcin Łopucki

Dumy z Marcina Łopuckiego nie kryje również Katarzyna Skrzynecka. Aktorka zostawiła piękny komentarz pod nagraniem z nowego wstępu swojego męża.

BRRRAAWAA DLA WAS Black'n'White-y. @marcinlopucki i @twoja___stara 100% profesjonalizmu !!! Jestem dumna kochany mój @marcinlopucki z Twojej odwagi do przełamywania stereotypów , z Twojego SZACUNKU dla świata , który do niedawna był Ci całkowicie nieznany i obcy. Poczucie humoru Waszego Duetu jest bezcenne. Podziwiam Wasz kolejny performance, podziwiam i jeszcze raz PODZIWIAM - napisała Katarzyna Skrzynecka

Jak widać, Marcin Łopucki może liczyć na naprawdę ogromne wsparcie! Jak myślicie, mąż Katarzyny Skrzyneckiej ma szanse zajść daleko w "Drag Me Out"?

