Nigdy wcześniej nie było podobnego formatu do "Drag Me Out", dlatego początkowo program mógł wzbudzać kontrowersje. W każdy wtorek uczestnicy show pokazują się w nowych transformacjach scenicznych, ale teraz okazuje się, że w tym tygodniu widzowie nie będą mogli zobaczyć kolejnego odcinka. Stacja postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Reklama

"Drag Me Out" nagle znika z ramówki TVN

"Drag Me Out" to program, którego w Polsce jeszcze nie było. Jest to format, w którym znani mężczyźni łączą się w pary z drag queens, by stworzyć show na scenie. Uczestnicy nie mają łatwego zadania, a jurorze potrafią być bezwzględni. W ostatnim odcinku Tomasz Karolak usłyszał mocne słowa od Anny Muchy na temat swojego występu. Teraz okazuje się, że w najbliższy wtorek TVN nie wyemituje czwartego odcinka show. Tego dnia na antenie nie pojawią się również "Milionerzy" i "Na wspólnej", a zamiast tego widzowie będą mogli obejrzeć dwa ostatnie epizody serialu "Odwilż".

Fot. Bartosz Krupa

Powodem zniknięcia z anteny tych trzech programów jest transmisja w TVP meczu Polska-Walia, która może mieć rekordową oglądalność. Aby Polska mogła awansować do Mistrzostw Europy, musi wygrać ten mecz.

W najbliższy wtorek 26.03 wszyscy kibicujemy polskiej reprezentacji i trzymamy kciuki za awans Polaków do Mistrzostw Europy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów, wprowadziliśmy zmiany w wieczornej ramówce — informuje Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVN.

Fot. Bartosz Krupa

Oczywiście te zmiany w ramówce nie są stałe. "Na Wspólnej" i "Milionerzy" wrócą na antenę już w najbliższą środę 27 marca. Jeżeli chodzi o nowy odcinek "Drag Me Out" to będziemy musieli na niego jeszcze trochę poczekać, ponieważ czwarty odcinek show ukaże się dopiero we wtorek 2 kwietnia.

A wy oglądacie "Drag me out"?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Rusza „Drag Me Out” z Muchą i Szpakiem. Znamy pierwszego uczestnika