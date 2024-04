Program "Czas na show. Drag Me Out" szybko podbił serca widzów i co tydzień gromadzi tłumy przed telewizorami. Po emisji odcinków nie brakuje również komentarzy fanów show w sieci. Tym razem internauci przyznają wprost, że nie zgadzają się z werdyktem jury, gdyż odpadł jeden z ich ulubionych duetów!

Uwielbiany duet odpadł z "Drag Me Out". W sieci zawrzało

Czwarty odcinek "Czas na show. Drag Me Out" dostarczył zarówno widzom, jak i jurorom, wielu emocji. Szerokim echem odbił się między innymi występ Michała Mikołajczyka (Niki de Panterry) i Gąsia do utworu „Beautiful” z repertuaru Christiny Aguilery. Nawet jurorka Anna Mucha nie mogła powstrzymać łez wzruszenia. Oczywiście ten duet bez problemu awansował do kolejnego odcinka, ale niestety, ktoś jednak musiał pożegnać się z programem. Tym razem wybór padł na Dariusza Zdrójkowskiego (Daria Awaria) i Ciotkę Offkę. Jurorów niestety nie przekonał występ tego duetu, który wykonał swój performance do utworu „Love me like you do” Ellie Goulding.

@dariuszijusz i @ciotka.offka odpadają z programu.Dziękujemy za wszystko, będziemy tęsknić! - czytamy na oficjalnym Instagramie programu

Tuż po ogłoszeniu decyzji jury w sieci zawrzało! Fani "Czas na show. Drag Me Out" przyznają wprost, że uwielbiali występy tego duetu i ich zdaniem Dariusz Zdrójkowski i Ciotka Offka zdecydowanie nie zasługiwali na to, aby odpaść z programu.

Bardzo mi przykro, że odpadli... Naprawdę ich lubię

Drugi tydzień z rzędu odpada duet, który wcale nie był najsłabszy. Szkoda, bo występ był dobry, a pan Dariusz zrobił duże postępy.

Płaczę strasznie. To jeszcze nie był ich czas.

Zdecydowanie za wcześnie

Niesprawiedliwe - piszą fani

Przypomnijmy, że wcześniej z "Drag Me Out" również odpadł bardzo lubiany przez fanów duet - mowa o Tadeuszu Mikołajczaku i Adelon.

A Wy, co sądzicie o decyzji jury? Też uważacie, że Dariusz Zdrójkowski i Ciotka Offka nie powinni odpaść z programu?