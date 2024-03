Już dziś, 5 marca, staruje zupełnie nowy format - "Czas na show. Drag Me Out"! W programie zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka czy Tadeusza Mikołajczaka i Michała Mikołajczaka. Trudno nie spostrzec zbieżności nazwisk dwóch ostatnich panów. Czy jest ona przypadkowa?

Czy Tadeusz Mikołajczak i Michał Mikołajczak są braćmi?

5 marca o godzinie 21:35 na antenie TVN będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek "Czas na show. Drag Me Out", w którym szóstka rozpoznawalnych mężczyzn pokaże przed kamerami nieznaną dotąd twarz i rozpocznie przygodę z kulturą Drag Queens. W zupełnie nowym wcieleniu zobaczymy: Tomasza Karolaka, Kamila Szymczaka, Marcina Łopuckiego, Dariusza Zdrójkowskiego, Tadeusza Mikołajczaka i Michała Mikołajczaka.

W oczy od razu rzuca się fakt, że Tadeusz i Michał noszą dokładnie to samo nazwisko! To jednak pierwszy raz, gdy będziemy mogli zobaczyć ich w jednym formacie. Czy mimo to łączą ich więzy krwi?

Twoja Stara, Himera, Lucas Adelon Rembas AKPA/Niemiec

Michał Mikołajczak to znany i ceniony aktor, urodzony w 1986 roku w Czaplinku, jako syn polonistki i nauczyciela historii. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie aktorstwem. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a na profesjonalnej scenie zadebiutował w 2009 roku w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Największą popularność przyniosła mu rola w "Prawie Agaty", gdzie grał od 2012 do 2015 roku, oraz w "Na Wspólnej", gdzie gra po dziś dzień już od 2016 roku.

Tadeusz Mikołajczak z kolei zaistniał w polskim show-biznesie za sprawą 12. edycji programu "Top Model". Zdobył złoty bilet i chociaż nie udało mu się zająć pierwszego miejsca, zyskał ogromną sympatię widzów. Na co dzień 25-latek mieszka w Warszawie i pracuje jako trener personalny oraz manager siłowni. O jego życiu prywatnym wiadomo jednak wiele... on sam oszczędnie dzieli się tą sferą w mediach społecznościowych.

Czy jednak jest szansa, że Tadeusz i Michał są braćmi lub chociaż kuzynami? Choć wydają się do siebie bardzo podobni i noszą takie samo nazwisko, póki co nie wiadomo, by łączyły ich więzy krwi. Być może w programie będą mieli okazję, by rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Tadeusz Mikołajczak AKPA/Niemiec