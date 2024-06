Robert Lewandowski to nie tylko najbardziej rozpoznawalny polski sportowiec, ale również nadzieja rodzimej piłki nożnej. Nic zatem dziwnego, że fani polskiego futbolu upatrują w nim ogromne nadzieje podczas nadchodzącego Euro 2024. Tymczasem w meczu towarzyskim tuż przed startem zmagań Lewandowski doznał bolesnej kontuzji, a nowe wieści nt. jego stanu zdrowia nie napawają optymizmem... Fani mają powody do zmartwień?

Euro 2024 już tuż-tuż, a kibice zacierają ręce na myśl o kolejnych meczach - również tych z udziałem polskiej reprezentacji. W towarzyskim meczu z Turcją Robert Lewandowski kolejny raz dał popis swoich umiejętności, a apetyt polskich kibiców dalej rośnie. Niestety, w czasie spotkania "Lewy" doznał bolesnej kontuzji, która - jak okazało się dzień później - jest poważniejsza, niż się wydawało.

Jak poinformował Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski, Lewandowski został poddany specjalistycznym badaniom, w wyniku których wykluczono go z gry w pierwszym spotkaniu w Euro:

Dzisiaj w Enel-Med Szpital Centrum przeprowadziliśmy badania trzech zawodników, którzy ucierpieli w meczu z Turcją - Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni - dodaje. U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju

- przekazał lekarz reprezentacji Polski, Jacek Jaroszewski.