Program "Drag Me Out" to nowe show stacji TVN, które od razu zyskało wielu fanów, a występujący w nim uczestnicy natychmiast podbili ich serca. W gronie ulubieńców widzów jest między innymi Marcin Łopucki - nic więc dziwnego, że już wszyscy z niecierpliwością wyczekują jego kolejnego występu na scenie. Jak się okazuje, mąż Katarzyny Skrzyneckiej w 3. odcinku "Drag Me Out" zaprezentuje naprawdę wymagający występ i niestety, nie wszystko pójdzie po jego myśli. Gwiazdor niestety poślizgnął się na scenie i zaliczył niebezpiecznie wyglądający upadek! Mamy przedpremierowy fragment jego występu!

Marcin Łopucki w 3. odcinku "Drag Me Out". Gwiazdor zaliczył upadek na scenie

Marcin Łopucki już swoim pierwszym występem w "Drag Me Out" zrobił prawdziwą furorę wśród fanów i już teraz wiemy, że również jego kolejny występ w show dostarczy widzom wielu emocji. Mąż Katarzyny Skrzyneckiej w 3. odcinku programu brawurowo spisywał się na scenie tańcząc na niebotycznie wysokich butach i w pewnym momencie pokusił się nawet o element akrobacyjny. Niestety jednak poślizgnął się na scenie i zaliczył groźnie wyglądający upadek. Mina jurorki "Drag Me Out", Anny Muchy wyraźnie mówi, że sytuacja wyglądała naprawdę poważnie! Powyżej możecie zobaczyć przedpremierowy fragment występu Marcina Łopuckiego w 3. odcinku "Drag Me Out", w którym gwiazdor zaliczył upadek na scenie.

Koniecznie też oglądajcie nowy odcinek "Drag Me Out", aby przekonać się, jak zakończy się całą sytuacja!

