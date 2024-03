Zaplanowane na wiosnę nowości zbliżają się wielkimi krokami. W TVN widzowie właśnie rozpoczynają przygodę z debiutanckim formatem, w którym znani mężczyźni będą wcielali się w drag queen pod okiem profesjonalnych artystek. Wśród uczestników zobaczymy m.in. Tomasza Karolaka. Walkę o koronę ocenią Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. Widzowie dobrze znają te nazwiska. Większą tajemnicą może być dla nich prowadząca program, czyli Mery Spolsky.

To ona poprowadzi „Czas na show. Drag Me Out”. Kim jest Mery Spolsky?

Na świat przyszła 14 listopada 1993 roku w Warszawie jako Maria Ewa Żak. Wychowała się w artystycznej rodzinie i muzyka towarzyszyła jej od zawsze. Wszystko za sprawą ojca, który kupił jej gitarę na święta. Arkadiusz Żak sam zrobił karierę basisty. Muzyk na swoim koncie ma współpracę z takimi gwiazdami jak Maryla Rodowicz i Andrzej Korzyński.

Maria wybrała skrzypce. Skończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczyła też w zajęciach Ogniska Teatralnego u Machulskich. Oprócz tego studiowała filologię angielską oraz amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Za sobą ma też naukę scenopisarstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Mery Spolsky: kariera

Sceniczne początki Maria Ewa Żak zaliczyła, występując z zespołem Psychodeliczny Makijaż. Stworzyła duet Różowe Okulary z Kubą Bąkałą. W 2014 roku narodziła się Mery Spolsky. Artystka dała się poznać publiczności na Grechuta Festival, podczas którego zaprezentowała własną interpretację „Śnij, bajki, śnij” i zdobyła II nagrodę.

Rok później Mery Spolsky zdobyła wyróżnienie za wykonanie utworu „Imperium moich czarnych brwi” oraz interpretację piosenki „Kiedy mnie już nie będzie” z tekstem Agnieszki Osieckiej na 36. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Szybko przyszły kolejne laury: nagroda za najlepszy debiut od Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych na koncercie Debiutów w ramach 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu czy też pierwsze miejsce w plebiscycie radia Tok FM Przebój roku 2015. Wreszcie przyszedł kontrakt z wytwórnią Kayax.

Debiutancki singiel Mery Spolsky pojawił się w 2017 roku. „Miło było pana poznać” okrzyknięto Przebojem roku w plebiscycie Radia Kampus „Same Sztosy 2017”. W tym samym roku ukazał się też pierwszy album wokalistki o tym samym tytule. Dzięki materiałowi artystka dostała dwie nominacje do Fryderyka. Drugi album wydała w 2019 roku. „Dekalog Spolsky” dotarł na 15. miejsce listy 50 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce.

Nie wszyscy wiedzą, że przed rozpoczęciem solowej kariery Mery Spolsky przeżyła rodzinną tragedię. Gdy wokalistka miała 21 lat, straciła mamę. To dla niej nagrała piosenkę „Szafa Meryspolsky”. Przyznała, że to właśnie dzięki matce ma dużo wiary w siebie i w to, co robi. Ewa Jagielska-Żak była projektantką mody. Swoją pierwszą pracownię założyła w piwnicy na warszawskim Powiślu w 1991 roku. Później pomagała córce w tworzeniu oprawy koncertów. Mama Mery Spolsky odeszła po długiej walce z chorobą. Artystka zawsze ma przy sobie autoportret mamy – wytatuowała go na przedramieniu.

Mery Spolsky dba, by mimo dużego rozgłosu i rosnącej popularności nie straciła panowania nad swoim życiem prywatnym. Wokalistka nie mówi o prywatnych sprawach, nie chwali się związkami. Jednak na pewne tropy możemy wpaść, czytając jej książkę „Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj”.

Ostatni album artystka wydała w 2023 roku – „Erotik era”. Niedługo po raz pierwszy zobaczymy ją w roli prowadzącej program telewizyjny. Wcześniej przez rok gwiazda prowadziła autorską audycję Alfabet Spolsky w radiu Newonce. Mery Spolsky ma nadzieję, że „Czas na show. Drag Met Out” nie tylko dostarczy widzom rozrywki, ale też wpłynie na większą świadomość społeczeństwa. Maria Ewa Żuk często podkreśla, że wspiera społeczność LGBT.

