Poznaliśmy już wszystkich sześciu uczestników i ich wspaniałe mentorki, które wprowadziły ich do swojego świata i pokazały sztukę drag queen. Przyszedł czas na pierwsze eliminacje. Kto odpadł w trzecim odcinku "Czas na show. Drag Me Out"? To spore zaskoczenie.

Reklama

Kto odpadł z "Czas na show. Drag Me Out"?

W pierwszych dwóch odcinkach "Czas na show. Drag me out" widzowie mieli okazję zobaczyć debiut uczestników w roli drag queens. Zobaczyliśmy nie tylko ich metamorfozę, ale również to, jak poradzili sobie na scenie w popularnym lip sync. Opiekę nad uczestnikami objęły ich mentorki i profesjonalistki w świecie drag queen. Oto pełny skład "Czas na show. Drag Me Out":

Marcin Łopucki i Twoja Stara,

Kamil Szymczak i Shady Lady,

Michał Mikołajczak i Gąsiu,

Dariusz Zdrójkowski i Ciotka Offka,

Tadeusz Mikołajczak i Adelon,

Tomasz Karolak i Himera.

Anna Mucha ostatnio zapowiedziała na Instagramie:

Ostatni moment, kiedy jesteśmy w komplecie.

Kto zatem odpadł w trzecim odcinku "Drag Me Out"? Decyzją jury pierwszą parą, która żegna się z programem są Tadeusz Mikołajczak i Adelon.

Fot. Bartosz Krupa

Internauci są zachwyceni po pierwszych odcinkach "Drag Me Out". Program to nie tylko rozrywka ale i artystyczna rywalizacja dla uczestników. Decyzją jury niestety z programem musiała pożegnać się pierwsza para. W "Drag Me Out" nie zobaczymy już Tadeusza Mikołajczaka i Adelon. Żałujecie, że to właśnie ten duet odpadł z programu?

Zobacz także

Zobaczcie więcej zdjęć z 3. odcinka "Drag Me Out"! A działo się naprawdę sporo. Wiele emocji wzbudził między innymi występ Marcina Łopuckiego. Mąż Katarzyny Skrzyneckiej zaliczył upadek na scenie "Drag Me Out"!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka pęka z dumy po występie Łopuckiego w „Drag Me Out”. „Tatuś w pracy”

Fot. Bartosz Krupa

Fot. Bartosz Krupa

Fot. Bartosz Krupa

Fot. Bartosz Krupa