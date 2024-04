Program "Czas na show. Drag Me Out" wszedł w decydującą fazę. Właśnie zobaczyliśmy półfinał show, w którym zmierzyły się cztery duety. Niestety jednak jedną z par musieliśmy pożegnać na ostatniej prostej. Kto odpadł z programu? Kto znalazł się w finale? Już znamy odpowiedź!

"Drag Me Out": Kto w finale programu? Wszystko jasne!

Program "Czas na show. Drag Me Out" to nowość w wiosennej ramówce stacji TVN. Show jednak od razu przypadło do gustu widzów, którzy w każdy wtorek świetnie bawili się dzięki występom barwnych uczestników. Fani nawet piszą wprost, że żałują, iż zaplanowano tylko 6 odcinków pierwszej edycji "Drag Me Out" i apelują do produkcji, aby jak najszybciej zabrała się za tworzenie drugiego sezonu!

Fot. Bartosz Krupa

Tym razem - wyjątkowo w poniedziałek - mogliśmy zobaczyć już półfinałowy odcinek programu, w którym wystąpiły cztery duety:

Marcin Łopucki i Twoja Stara,

Kamil Szymczak i Shady Lady,

Michał Mikołajczak i Gąsiu,

Tomasz Karolak i Himera.

Komu po półfinałowych występach udało się wywalczyć miejsce w ostatnim odcinku "Drag Me Out"? Pierwszy duet, który zameldował się w finale to Marcin Łopucki i Twoja Stara. Kolejne miejsce w ostatnim odcinku "Drag Me Out" otrzymali Tomasz Karolak i Himera. Ostatnim duetem, który zameldował się w finale byli Michał Mikołajczak i Gąsiu. Tym samym na ostatniej prostej przed finałem z programem pożegnali się Kamil Szymczak i Shady Lady!

Fot. Bartosz Krupa

Fani "Drag Me Out" nie kryli swojego oburzenia, że decyzją jury w finale zabraknie Kamila Szymczaka i Shady Lady.

Nie powinni odpaść, nie fair!!!

No niestety jury chyba oglądało zupełnie inny występ! Najlepsi - piszą oburzeni widzowie

A Wy, co sądzicie o werdykcie jury i finałowym składzie pierwszej polskiej edycji "Drag Me Out"?

