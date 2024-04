"Drag Me Out. "Czas na show" od początku wzbudza ogromne emocje. Początkowo było głośno o starciach Tomasza Karolaka i Anny Muchy, która nie szczędziła aktorowi mocnych słow, a teraz kolejna afera wybuchła tuż przed samym finałem programu. Chodzi o duet, który odpadł w półfinale, a zdaniem widzów był najlepszy. Co tam się wydarzyło? Fani są oburzeni i wietrzą spisek...

Burza w sieci po półfinale "Drag me out"

Tego nikt się nie spodziewał! W półfinałowym odcinku "Drag Me Out" odpadli Kamil Szymczak i Shady Lady. Choć ich wykonanie poruszyło zarówno jurorów, jak i widzów to duet musiał pożegnać się z wyjątkową przygodą, jaką przeżyli w nowym formacie. Wiadomo już, że w finale zobaczymy Tomasza Karolaka, Marcina Łopuckiego i Michała Mikołajczaka.

Żegnamy się z @shadyladydrag i @kamil_szymczak. Wielkie gratulacje!

Fot. Bartosz Krupa

Internauci są oburzeni, tym co wydarzyło się tuż przed samym finałem i nie szczędzą gorzkich słów. Fani programu, którzy już mają nadzieję na kolejny sezon "Drag me out", są zszokowani, że odpadła para z najlepszym występem:

Wyrzucacie parę z najlepszym występem w programie. Jeśli robicie coś pod publikę to róbcie to z głową. Tutaj przesadziliście. Żałosne.

Shady i Kamil - to był najlepszy występ tego odcinka, jeśli nie całego sezonu, ale okazuje się, że nie to było najważniejsze…

Wspaniały występ i powinna być w finale, a 'Długa Rolka' powinna się zwinąć

Ale ten program jest ustawiony...

Niektórzy internauci sugerują, że do finału przeszły znacznie słabsze duety i piszą wprost, co o tym myślą:

To jakiś żart powinien odpaść Tomek.....

Niesprawiedliwe , Karolak powinien odpaść widać że jest tam trzymany na siłę ale poraz kolejny było u niego słabo między innymi z synchronizacją , to jest poprostu jakaś ustawka

Bojkotujemy finał

Fot. Bartosz Krupa