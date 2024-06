Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Polski na EURO 2024 gwiazdor programu "Drag Me Out" zabrał głos w sprawie rzekomej zdrady Nicoli Zalewskiego. Piłkarz chciał skupić się na nadchodzącym spotkaniu piłkarskim, więc nie zabrał głosu w sprawie. Zamiast niego zrobiła to teraz Nicol Luzardi- partnerka sportowca. Zobaczcie, o co chodzi! Oświadczenie opublikował również sam Kamil Szymczak, który tłumaczy się ws. głośnej afery i swoich słów sprzed kilku dni.

Zaskakujące oświadczenie Kamila Szymczaka

Oczy wszystkich Polaków są skierowane na rozgrywki piłkarskie w ramach EURO 2024. W ubiegłą niedzielę reprezentacja Polski odbyła pierwsze spotkanie na mistrzostwach. Mimo dobrej gry piłkarzy wynik był dla nas nie satysfakcjonujący. Nieoczekiwanie, kilka dni przed pierwszym meczem naszej kadry jeden z influencerów- Kamil Szymczak dodał wpis sugerujący, że Nicola Zalewski zdradził swoją partnerkę:

Wycieczki w góry są spoko... No, chyba że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zd... Nico, poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? - napisał Kamil Szymczak na swoim Instagramie.

Sam zainteresowany postanowił skupić się na meczu i nie komentować doniesień, ale teraz do sieci trafiło zdjęcie opublikowane przez Nicol Luzardi- partnerkę piłkarza. Na swoim InstaStory pokazała bukiet czerwonych róż z liścikiem, na którym w tłumaczeniu na język polski było napisane:

Tak bardzo cię kocham

Co więcej, Kamil Szymczak postanowił opublikować teraz obszerne oświadczenie wyjaśniając sytuację z przed kilku dni. Jego komentarz to całego zamieszania może zaskakiwać:

W związku z opublikowaną przeze mnie relacją z dnia 14.06, licznymi nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach oraz brakiem komentarza ze strony zamieszanego, postanowiłem się odnieść.Przyznaję, że opublikowanie wspomnianej relacji w emocjach było błędem, a niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. To spowodowało falę niezwykle krzywdzących Vanessę komentarzy.Niestety pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie takiego jednak, jakie wykreował sobie Internet. Proszę o uszanowanie prywatności Vanessy - napisał Kamil Szymczak.

Co myślicie o całej tej sytaucji?

