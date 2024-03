5 marca TVN wyemitowało pierwszy odcinek nowego formatu stacji, "Czas na show. Drag me out", w którym jedną z gwiazd jest Marcin Łopucki - kulturysta, a prywatnie mąż Katarzyny Skrzyneckiej. Jak sprawdził się na scenie podczas pokazu drag, a jak na jego sceniczne wcielenie zareagowała żona?

Marcin Łopucki zachwycił jury i ... żonę w "Czas na show. Drag me out"

Tej wiosny widzowie TVN z pewnością nie będą się nudzić: fani najnowszej ramówki mieli okazję przekonać się o tym we wtorek, 5 marca w nowym show "Czas na show. Drag me out" - a jednym z najbardziej wyczekiwanych uczestników był Marcin Łopucki. Jak wypadł mąż Katarzyny Skrzyneckiej?

Łopucki stworzył sceniczny duet z Drag Queen o pseudonimie "Twoja Stara", który wspólnie wykonał utwór Katy Perry. Choć mąż Skrzyneckiej nieco obawiał się swojego nowego wcielenia, okazuje się, że poradził sobie z tym zadaniem znakomicie! Jurorzy byli zachwyceni występem.

Marcin, ja nie wierzę, to jesteś Ty?! Jesteś do schrupania, jesteś cudowny! - zachwycała się Anna Mucha.

Ja po prostu cały czas się śmiałem. To jest tak zabawne, co Wy robicie - dodał Andrzej Seweryn.

To było nie lada wyzwanie. Było widać stres oczywiście (...) Jak to jest możliwe, by upchać taką masę mięśni i tego nie zobaczyć? - dociekał Michał Szpak.

A jak na występ męża zareagowała Katarzyna Skrzynecka, która wraz z córkami wspierała Marcina Łopuckiego na widowni?

Nie wiedziałam, że tak mnie kręcą dziewczyny! Dzisiaj to właśnie odkryłam - zażartowała zachwycona Katarzyna Skrzynecka.

Jesteśmy z Ciebie bardzo, bardzo, bardzo dumne! - dodała Skrzynecka w imieniu swoim i córek.

Bartos Krupa/X-News

Internauci również byli zachwyceni występem Marcina Łopuckiego i dali temu wyraz w komentarzach:

Widzę, że żona i córki wspierają! Metamorfoza nie do uwierzenia, wow

Co za metamorfoza!

Czad

Jak Wam się podobało to sceniczne wcielenie? My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno umiejętności scenicznych, jak i charakteryzacji bohaterów show. Warto wspomnieć, że do charakteryzacji użyto kosmetyków NYX PROFESSIONAL MAKEUP - partnera "Czas na show. Drag me out".

