Sandra Kubicka, modelka i influencerka obchodziła 22 stycznia swoje 30. urodziny. Z tej okazji jej mąż, Aleksander Baron, przygotował dla niej wyjątkową niespodziankę i spełnił jedno z jej marzeń. Kubicka nie mogła ukryć łez wzruszenia. Co takiego wymyślił Baron?

Aleksander Baron zaskoczył Sandrę Kubicką w jej urodziny! To, co przygotował wzruszyło ją do łez

Aleksander Baron i Sandra Kubicka są jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie i chętnie dzielą się z obserwatorami kadrami ze swojego życia. 22 stycznia zakochani mieli wyjątkową okazję do świętowania, ponieważ to właśnie wtedy Kubicka świętowała swoje 30. urodziny. Aleksander Baron nie dość, że zaskoczył żonę romantycznym nagraniem, które opublikował na Instagramie, to złożył ukochanej publiczne życzenia, w których podkreślił, jak ważny był dla niego ubiegły rok u jej boku:

To najważniejszy rok Twojego życia. Zostałaś Mamą naszego cudownego Leonarda. My staliśmy się małżeństwem i wprowadziliśmy się do naszego wymarzonego domu. Życie zaczyna się po 30! To najpiękniejszy czas, który właśnie rozpoczynasz! Pozostań zdrowa, piękna i kochająca a ja zadbam o to, żebyś była szczęśliwa, kochana i bezpieczna - napisał Baron, publikując romantyczny filmik.

Muzyk nie zapomniał o kwiatach i prezentach, a także postanowił przygotować jeszcze jedną wyjątkową niespodziankę i spełnił jedno z marzeń swojej żony, organizując prywatny występ jej ulubionej artystki, Urszuli. Wszystko działo się podczas imprezy-niespodzianki, a wzruszona modelka nie kryła łez radości.

Lata temu powiedziałam Alkowi, że moim marzeniem jest, aby Urszula zagrała na moich urodzinach...Oto i ona - napisała Kubicka, nie ukrywając emocji.

Trzeba przyznać, że Aleksander Baron to mąż na medal! Na urodzinach Kubickiej pojawił się również Dominik Dudek, zwycięzca 13. edycji "The Voice of Poland”, a nawet Lori z "Love Island". Doborowe towarzystwo, prawda?

Historia poznania Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Baron poznali się w 2015 roku, jednak ich relacja przez wiele lat miała charakter koleżeński. Ich drogi krzyżowały się na różnych wydarzeniach branżowych, ale dopiero w 2021 roku znajomość przerodziła się w romantyczny związek.

Relacja pary rozwijała się dynamicznie – w grudniu 2023 roku Aleksander Baron oświadczył się Sandrze, co zostało przyjęte z ogromnym entuzjazmem przez fanów. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2024 roku, para wzięła ślub podczas kameralnej ceremonii w obecności najbliższych.

Wkrótce po ślubie ich rodzina się powiększyła. 16 maja 2024 roku na świat przyszedł ich syn, Leonard Milwiw-Baron. Chłopiec urodził się przedwcześnie, w 33. tygodniu ciąży, co wymagało specjalistycznej opieki medycznej. Mimo trudnych początków rodzice z radością dzielili się informacjami o stanie zdrowia syna, podkreślając jego postępy.Narodziny Leonarda były wyjątkowym momentem w życiu pary. Aleksander Baron, będąc wówczas na Polsat Hit Festiwal 2024 w Sopocie, publicznie ogłosił, że został ojcem, wzruszając publiczność wyrazami wdzięczności dla żony oraz nowo narodzonego syna.

Dziś Sandra Kubicka i Aleksander Baron nie kryją swojej radości z życia rodzinnego. Ich miłość, która narodziła się po latach znajomości, oraz narodziny syna Leonarda są dowodem na to, że wszystko w życiu ma swój czas.

