Sandra Kubicka wbiła niemałą szpilę Baronowi po ogłoszonym rostaniu. Na Instagram dodała relację, z której wynika, że od miesięcy prosiła go o jedno. Teraz postanowiła zrobić to sama, a wszystko opisała w sieci. Niewiarygodne!

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Ich relacja budziła duże zainteresowanie, a fani chętnie śledzili wspólne publikacje w mediach społecznościowych. W grudniu 2024 roku modelka złożyła pozew o rozwód, co oznacza zakończenie ich małżeństwa.

Mimo że zarówno Kubicka, jak i Baron nie komentowali wcześniej rozstania, 9 marca 2025 roku modelka opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis. Podkreśliła, że decyzja o rozwodzie była świadoma, jednak nie zamierza zdradzać szczegółów dotyczących tej sytuacji.

Teraz modelka opublikowała wymowne zdjęcie ze swojego domu i napisała:

Dzisiaj postanowiłam zostać w domu i zrobić to, o co prosiłam miesiącami. Także to jest przed Stay tuned po efekt po

- czytamy.