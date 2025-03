Związek Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona to już przeszłość. Niestety, dziś modelka potwierdziła domysły internautów, którzy już od jakiegoś czasu podejrzewali kryzys w jej małżeństwie. Sandra Kubicka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że już w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód. Co ciekawe, kilka godzin przed oświadczeniem w sprawie rozstania Kubicka pokazała nagranie z Baronem i w wymowny sposób zareagowała na jego zachowanie.

Reklama

Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozwodzą się

Sandra Kubicka i Aleksander Baron przez kilka lat tworzyli szczęśliwy związek. W kwietniu ubiegłego roku para wzięła ślub, a chwilę później na świecie pojawił się ich synek, Leonard. Wydawało się, że para przeżywa najwspanialszy czas w swoim życiu: ślub, powiększenie rodziny i przeprowadzka do wymarzonego domu pod Warszawą. Niestety, dziś okazało się, że związek jurora "The Voice Kids" i modelki nie przetrwał. Sandra Kubicka i Baron rozstali się.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu Sandra Kubicka napisała w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Sandra Kubicka reaguje na zachowanie Aleksandra Barona

Wiadomość o rozstaniu Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona z pewnością zszokowała wiele osób. Co ciekawe, kilka godzin przed publikacją oświadczenia Sandra Kubicka podczas relacji na InstaStories pokazała fragment ostatniego odcinka "The Voice Kids", w którym Baron przed kamerami zadzwonił do pewnej kobiety, do której zwrócił się "kochanie". Szybko okazało się, że dodzwonił się do Patrycji Markowskiej, której piosenkę śpiewała jedna z uczestniczek show TVP.

Myślałam, że dzwoni do mnie no ale niestety to nie byłam ja napisała Sandra Kubicka.

Modelka zwróciła się do swoich fanek.

Mam pytanie do Was czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet ''kochanie'' czy tylko mój tak robi?

Po chwili Sandra Kubicka pokazała wiadomości od internautek, które pisały, że były pewne, że w "The Voice Kids" Baron dzwonił do swojej żony.

Uff, czyli są jeszcze ludzie, którzy myślą tak jak ja. No, ale przejdźmy do rzeczy milszych. To było miesiące temu. Nie liczy się... Może kilka miesięcy temu to by mnie zabolało, ale teraz to już mam Sandra Kubicka skomentowała wiadomości od fanek.

Fani wspierają Sandrę Kubicką

Tuż po tym, jak Sandra Kubicka ogłosiła rozstanie z Baronem, pod jej najnowszym postem na Instagramie pojawiło się sporo komentarzy. Internauci wspierają modelkę w trudnym czasie.

Trzymaj się kochana, jesteś silna kobietka

Całym serduchem wspieram i rozumiem..

Sandra Kubicka komentuje zachowanie Barona Instagram @sandrakubicka

Zobacz także: