Sandra Kubicka i Aleksander Baron od lat tworzą jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu, a ich życie prywatne nieustannie budzi zainteresowanie fanów. Niedawno para postanowiła spędzić wyjątkowy czas w egzotycznej Tajlandii, dzieląc się w mediach społecznościowych malowniczymi kadrami z podróży. Choć początkowo wydawało się, że to rodzinny wyjazd we troje, okazało się, że towarzyszyła im jeszcze jedna bliska osoba.

Sandra Kubicka postanowiła na chwilę oderwać się od zawodowych obowiązków i wyjechała na egzotyczne wakacje. Tym razem jako cel wyprawy wybrała Tajlandię. W tej wyjątkowej podróży modelce towarzyszy ukochany Aleksander Baron oraz ich syn, a także babcia. Modelka od zawsze podkreśla, jak silną więź ma ze swoją rodziną, dlatego możliwość wspólnego wyjazdu jest dla niej niezwykle cenna. Razem cieszą się urokami rajskiego miejsca, celebrując wspólne chwile. Sandra postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym zdjęciem, na którym można dostrzec małego Leonarda i jej ukochaną babcię.

Przez ponad 10 lat podróżowałam sama i zawsze marzyłam, aby móc kiedyś pokazać moim bliskim świat. Odkąd wróciłam do Polski, co roku zabieram gdzieś moją ukochaną babcię. Marzą mi się takie wakacje, na których będziemy wszyscy całą rodziną, ale żeby to się wydarzyło, musimy przekonać upartego dziadka, który nie chce wsiąść do samolotu i zgrać grafik mega zajętej Grace.

- napisała Sandra Kubicka na Instagramie, publikując zdjęcie z synkiem i babcią.