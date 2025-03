16 maja ubiegłego roku spełniło się największe marzenie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona - na świat przyszedł ich długo wyczekiwany syn Leonard. Chłopczyk od razu skradł serca swoich sławnych rodziców, którzy chcąc zapewnić mu jak najlepsze warunki do dorastania postanowili przeprowadzić się do wielkiego domu pod Warszawą. Niedawno zamieszkali w nowym miejscu, a Sandra z ogromną starannością urządziła dla Leosia stylowy i przytulny pokój.

Sandra Kubicka pochwaliła się pokojem syna

Sandra Kubicka pochwaliła się na Instagramie pokojem swojego synka Leonarda, nazywając go "królestwem Leosia". Wnętrze zachwyca minimalistycznym i przytulnym stylem - dominują jasne, neutralne barwy, drewniana podłoga i eleganckie dodatki. Pokój jest funkcjonalny i pełen dziecięcych akcesoriów, ale jednocześnie stonowany i elegancki.

Dla porównania Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski postawili na zupełnie inny styl - ich córki, Pola i Nela, mają bajkowy pokój pełen atrakcji. Centralnym elementem jest piętrowe łóżko z wiszącą antresolą, do którego prowadzą schody z wbudowanymi szufladami. Największą atrakcją jest jednak zjeżdżalnia, która zastępuje tradycyjne zejście z górnego łóżka. Wnętrze jest funkcjonalne, ale ma też dziecięcy, kreatywny charakter.

Który pokoik przypadł Wam bardziej do gustu?

Nowy dom Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Baron niedawno przeprowadzili się do nowego domu pod Warszawą, który urządzili z myślą o komforcie swojej rodziny. Modelka chętnie dzieli się z fanami efektami prac wykończeniowych, prezentując eleganckie i funkcjonalne wnętrza. Niedawno modelka zdradziła fanom, jak wygląda jej kuchnia, która wyróżnia się nowoczesnym designem, jasnymi frontami szafek oraz starannie zorganizowanymi przestrzeniami do przechowywania. Produkty sypkie zostały umieszczone w opisanych pojemnikach, co ułatwia utrzymanie porządku.

Sandra zadbała również o przestronną garderobę oraz oddzielny pokój na buty, spełniając swoje marzenia o funkcjonalnym i stylowym domu.

Historia miłości Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron poznali się w 2015 roku, jednak ich relacja nabrała romantycznego charakteru jesienią 2021 roku. W październiku tego samego roku oficjalnie potwierdzili, że są razem. Od tego momentu fani śledzili ich miłość, którą para chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych.

W grudniu 2023 roku, podczas wakacji w Dubaju, Baron oświadczył się Sandrze, a ona powiedziała "tak". 6 kwietnia 2024 roku para wzięła ślub w kameralnej ceremonii, która miała wyjątkowe znaczenie - odbyła się w 50. rocznicę ślubu dziadków Sandry. Ich szczęście dopełniło się w maju 2024 roku, gdy na świat przyszedł ich syn Leonard. Aleksander ogłosił tę radosną nowinę podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Dziś para cieszy się wspólnym życiem rodzinnym i chętnie dzieli się wyjątkowymi chwilami z fanami.

