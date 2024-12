Sandra Kubicka i Aleksander Baron już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. W tym roku zakochani wzięli ślub, a na świecie pojawił się ich ukochany synek Leonard, który jest całym światem dla modelki i muzyka. Teraz okazuje się, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron mają kolejny powód do radości. Gwiazda cała w emocjach przekazała wspaniałe wieści, a fani ruszyli z gratulacjami. To już!

Rok 2024 z pewnością był wyjątkowy dla Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Modelka i muzyk po kilku latach szczęśliwego związku powiedzieli sobie "tak". Zakochani pochwalili się swoim szczęściem publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z tego wyjątkowego i romantycznego wydarzenia. Kilka tygodni później okazało się, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron zostali rodzicami. Ich synek urodził się wcześniej niż było to zaplanowane dlatego pierwsze chwile po porodzie musiał spędzić w szpitalu. Na szczęście po jakimś czasie szczęśliwi rodzice mogli zabrać ukochanego synka do domu. Dziś Sandra Kubicka chętnie pokazuje, jak tak naprawdę wygląda macierzyństwo, ale chroni prywatność Leonarda i nie pokazuje jego twarzy na kadrach publikowanych w mediach społecznościowych.

Sandra Kubicka nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa, a teraz okazuje się, że razem z mężem ma kolejne powody do radości. Okazuje się bowiem, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia para przeprowadziła się do ich wymarzonego domu!

Pod najnowszym wpisem Sandry Kubickiej fani ruszyli z gratulacjami. Internauci cieszą się razem z modelką.

Szczęśliwa Sandra Kubicka podziękowała za lawinę komentarzy i miłych słów.

Cały czas mnie to zaskakuje, jak obcy ludzie potrafią się cieszyć czyimś szczęściem. Jest to piękne i dziękuję wam bardzo za wszystkie widomości i komentarze. Razem ze mną przeżywaliście ten remont, to jest niesamowite. Dużo jeszcze jest do zrobienia bo tutaj jest ogólnie bałagan, zaraz będę to układać i sprzątać. Właśnie zamontowaliśmy lampę, jutro przyjeżdża stół, teraz będę rozpakowywać rzeczy ostatnie które przywiozłam. Leoś właśnie jadł posiłek, ja jem pierwszy posiłek w nowym domu

mówiła podczas relacji na InstaStories.