Alek Baron postanowił uklęknąć przed Sandrą Kubicką i poprosić ją o rękę. Muzyk nagrał ten wyjątkowy moment i pochwalił się nim w mediach społecznościowych. Modelka przyjęła zaręczyny i pokazała piękny pierścionek. 28-latka stwierdziła, że jest to najpiękniejszy pierścionek, jaki w życiu widziała. Sami zobaczcie!

Sandra Kubicka i Baron zaręczyli się! Pokazali filmik

Sandra Kubicka i Baron poznali się w 2015 roku, ale są razem dopiero od dwóch lat. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, gdzie pokazują, jak spędzają wspólne chwile. Nie da się ukryć, że ich miłość kwitnie z dnia na dzień, co możemy śledzić w ich relacjach. Teraz okazuje się, że muzyk oświadczył się swojej ukochanej. Baron postanowił zapytać swoją partnerkę o rękę, na tle ogromnej rzeźby, która przedstawia dłonie w kształcie serca. Na filmiku Alek nagle uklęknął przed swoją ukochaną, a następnie wyjął pudełko z pierścionkiem, który wręczył Sandrze.

Powiedziała tak — napisał Alek Baron.

Sandra Kubicka była wyraźnie zaskoczona pytaniem Barona, ale nie kryła swojego szczęścia. Modelka pochwaliła się pierścionkiem na swoim Instagramie i dodała, że błyskotka bardzo przypadła jej do gustu.

A odpowiedz brzmi: TAK. Najpiękniejszy, jaki w życiu widziałam. Kocham Cię mój księciu z bajki spełniający moje wszystkie marzenia — napisała Sandra Kubicka.

Pod postem Sandry Kubickiej i Barona pojawiło się mnóstwo gratulacji od ich bliskich, osób ze świata show-biznesu i internautów.

Gratulacje. Piękna jest Wasza Miłość i Piękni jesteście Wy, zawsze to powtarzałam. Ale jestem szczęśliwa —napisała mama Sandry.

Gratulacje dla Was! — napisała Maffashion.

Gratulacje! — napisała Magda Stępień.

Aaaaaaa Gratulacje @sandrakubicka. Przepiękna niespodzianka. Miłości

Najpiękniejszy prezent dla obojga — piszą internauci.

My również dołączamy się do gratulacji i życzymy parze wszystkiego, co najlepsze.

