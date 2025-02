Sandra Kubicka zaskoczyła swoich fanów ekscytującym ogłoszeniem. Modelka i influencerka podzieliła się radosną nowiną, która natychmiast wywołała lawinę gratulacji i pozytywnych komentarzy. Sandra podkreśla, że to dla niej przełomowy moment: "To ogromny krok! Nie mogę się doczekać" - przekazała w mediach społecznościowych. O co chodzi?

Sandra Kubicka otwiera własną "matcharnię"

Sandra Kubicka przekazała swoim fanom ekscytujące wieści - już wiosną 2025 roku otworzy pierwszą flagową "matcharnię" Sandra’s Matcha. Modelka i influencerka nie kryje radości i zdradza, że właśnie odebrała klucze do lokalu w Warszawie. To jednak dopiero początek, bo planuje kolejne otwarcia w innych miastach w Polsce.

Odebrałam właśnie klucze !! Za tymi drzwiami będzie królestwo @sandrasmatcha! Czyli nasza pierwsza flagowa matcharnia by @sandrasfit. Pierwsze miasto to Warszawa bo tu mamy siedzibę firmy ale nie bój żaby bo w przyszłym tygodniu ruszam w Polskę po następne lokale! - ogłosiła radośnie na Instagramie.

Sandra podkreśla, że jej lokal nie będzie "kolejnym miejscem z matchą", ale czymś absolutnie wyjątkowym. Jak zapowiada, klienci mogą liczyć nie tylko na najwyższej jakości produkty, ale również fantastyczną atmosferę i relacje z zespołem.

Obiecuję Wam że to nie będzie po prostu kolejne miejsce z matchą, czegoś takiego jeszcze w Polsce nie widzieliśmy! Znacie nasz vibe, uwielbiamy nasze relacje z klientami a Wasze zadowolenie to dla nas największa satysfakcja! Będzie pysznie,zdrowo, kolorowo! - zapowiedziała Kubicka.

Chociaż do wielkiego otwarcia jeszcze kilka miesięcy, Sandra Kubicka nie zamierza tracić czasu.

Teraz zawijam rękawy, bo muszę zagonić ekipę i cały zespół Sandra’s do roboty - oznajmiła modelka.

Reakcja fanów na nowy biznes Kubickiej

Fani Sandry Kubickiej z entuzjazmem przyjęli wiadomość o jej nowym biznesie. Pod postem modelki pojawiła się lawina gratulacji i słów wsparcia.

Wow! Gratulacje!

Gratulacje! Czekam na otwarcie w Gdańsku

Aaa super Sandra, gratulacje! - piszą fani.

Choć nowy biznes Sandry Kubickiej spotkał się z ogromnym entuzjazmem, nie zabrakło również krytycznych głosów. Część internautów zauważyła, że do lokalu modelki prowadzą schody, co może stanowić problem dla osób niepełnosprawnych oraz mam z wózkami dziecięcymi.

Proszę bierzcie pod uwagę lokale bez schodów dla mam z wózkami i osobami niepełnosprawnymi oraz ze starszymi

Schody? Pomyślcie o osobach na wózkach, o mamach z małymi dziećmi w wózkach - tyle się teraz mówi o dostępności a tu lokal gdzie aby wejść trzeba pokonać schody.. - zwracają uwagę fani.

Kariera i życie prywatne Sandry Kubickiej

Sandra Kubicka to polska modelka, influencerka i bizneswoman. Urodziła się 22 stycznia 1995 roku w Łodzi, jednak już jako nastolatka przeprowadziła się do USA, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z modelingiem. Szybko zdobyła uznanie, pojawiając się na okładkach prestiżowych magazynów, takich jak "Maxim" czy "Glamour". Współpracowała z wieloma znanymi markami, a jej profil na Instagramie śledzą setki tysięcy fanów.

Oprócz modelingu Sandra aktywnie angażuje się w działalność biznesową i promuje zdrowy styl życia. Wzięła także udział w 10. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie dotarła do finału. W ostatnich latach rozwija własne projekty, m.in. w branży wellness i gastronomicznej.

W życiu prywatnym Sandra Kubicka jest żoną Aleksandra Milwiwa-Barona, gitarzysty zespołu Afromental i jurora programu "The Voice of Poland". Para przez długi czas ukrywała swój związek, ale ostatecznie podzielili się swoją miłością z fanami. Kubicka i Baron w maju ubiegłego roku doczekali się narodzin syna Leonarda.

