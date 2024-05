Już wiemy, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron zostali rodzicami. Celebrytka niemal codziennie relacjonowała przebieg ciąży. Później jednak zawiesiła swoją aktywność w mediach społecznościowych, co zaniepokoiło internautów. Później modelka przyznała, że przechodzi bardzo trudny okres, ale nie zdradziła szczegółów. Teraz, gdy już dumni rodzice ujawnili, że ich syn jest na świecie, poznaliśmy całą prawdę.

Podczas Polsat Hit Festiwal 2024 w Sopocie Aleksander Baron potwierdził ze sceny, że Sandra Kubicka urodziła. Muzyk ujawnił imię syna, co spotkało się z gromkimi brawami. Chwilę później świeżo upieczona mama opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z porodówki. Leonard Milwiw-Baron przyszedł na świat w warszawskim Szpitalu im. Świętej Rodziny 16 maja.

Sandra Kubicka urodziła w 33. tygodniu ciąży. Okazało się, że pojawiły się komplikacje. Celebrytka przeżyła mnóstwo trudnych chwil, o czym napisała w obszernym wpisie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Modelka nie posiada się z radości, że wreszcie ma rodzinę w komplecie.

Nasze pierwsze wspólne chwile nie były takie, jak sobie wymarzyliśmy, ale mamy całe życie przed sobą, aby to nadrobić. Tak bardzo chciałam go przytulić i zabrać do domu. To jest absolutnie najgorsze uczucie dla matki, patrzeć, jak Twoje dziecko jest podpięte rurami do różnych urządzeń, a Ty nie możesz nic zrobić ani mu pomóc

napisała Kubicka.