Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron oficjalnie zakończyli swój związek. 9 marca modelka poinformowała o złożeniu pozwu rozwodowego, a od tego momentu temat ich rozstania nie schodzi z nagłówków. Gwiazda kilkukrotnie nawiązywała do sprawy, raz bardziej bezpośrednio, raz subtelniej. Okazuje się jednak, że formalne zakończenie ich małżeństwa może potrwać dłużej, niż początkowo przypuszczano. Oto szczegóły.

Rozwód Sandry Kubickiej i Barona opóźniony - co stoi na przeszkodzie?

Sandra Kubicka i Aleksander Baron podjęli decyzję o rozstaniu, jednak ich rozwód nie przebiega tak sprawnie, jak można by się spodziewać. Modelka poinformowała, że pozew rozwodowy złożyła w grudniu 2024 roku, a informacje te potwierdził "Fakt.pl". Dokumenty trafiły do warszawskiego sądu, lecz do tej pory nie wyznaczono terminu rozprawy.

Długie kolejki w warszawskich sądach sprawiają, że na pierwszą rozprawę rozwodową trzeba czekać nawet pół roku. Oznacza to, że formalne zakończenie małżeństwa Kubickiej i Barona może nastąpić dopiero w drugiej połowie 2025 roku. Takie opóźnienia nie są niczym wyjątkowym - coraz więcej rozwodzących się par mierzy się z przeciągającymi się procedurami. Choć para oficjalnie ogłosiła rozstanie, to prawnie wciąż pozostają małżeństwem, a na ostateczny finał sprawy będą musieli jeszcze poczekać.

Historia związku Sandry Kubickiej i Barona

Sandra Kubicka i Aleksander Baron byli jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich relacja zaczęła się w 2021 roku, gdy pojawiły się pierwsze spekulacje o ich związku. Wtedy modelka była świeżo po rozstaniu z narzeczonym, a muzyk zakończył relację z Blanką Lipińską. Para szybko stała się ulubieńcami mediów - chętnie dzielili się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, wspólnie podróżowali i publicznie wyznawali sobie miłość.

Ich relacja nabrała tempa, a w grudniu 2023 roku Baron oświadczył się Sandrze podczas romantycznego wyjazdu do Dubaju. Ślub odbył się w kwietniu 2024 roku, a już miesiąc później na świat przyszedł ich syn, Leonard. Choć wszystko wyglądało jak bajka, wkrótce zaczęły pojawiać się problemy. Pod koniec 2024 roku Kubicka zdecydowała się złożyć pozew o rozwód. Mimo prób ratowania relacji nie udało im się dojść do porozumienia.

