Ponad dwa lata temu Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski wyprowadzili się z wielkiego domu w warszawskim Wilanowie, w którym Monika mieszkała kiedyś jeszcze z poprzednim mężem. Zamieszkali wtedy w zwykłym bloku w Konstancinie.

Wszyscy dziwili się takiej decyzji Zamachowskich, a Monika wytłumaczyła, że mieli kłopoty finansowe.

Zrobiliśmy to z czysto ekonomicznych względów. Nie stać nas już było na dom i na Zbyszka alimenty. Po prostu. Czy kiedyś tam wrócimy? Myślę, że nie. Może to smutno zabrzmi, ale to już chyba zamknięty rozdział w moim życiu – powiedziała w jednym z wywiadów.

Okazuje się, że Monika i Zbigniew Zamachowscy znowu się przeprowadzają. Dokąd? Na Żoliborz.

Konstancin jest daleko od Woronicza, gdzie Monka pracuje, a dla jej męża utrudnieniem były dojazdy po wieczornych spektaklach. Dlatego postanowili przeprowadzić się do Warszawy, na piękny stary Żoliborz – zdradza jej znajoma.

To kolejna zmiana w życiu Moniki i Zbyszka. Niedawno Monika podjęła decyzję o zatrudnieniu osoby od PR-u, żeby zadbała o ocieplenie jej wizerunku.

Teraz państwo Zamachowscy wprowadzą się do dzielnicy Warszawy, w której mieszkają między innymi: Michał Milowicz, Martyna Wojciechowska czy Małgorzata Potocka.

