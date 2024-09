Już niebawem ruszy 15. sezon uwielbianego programu "Taniec z Gwiazdami". Fani już zacierają ręce i czekają na swoje ulubione gwiazdy. Póki co, nie wiadomo, w jakich tańcach zaprezentują się poszczególne zestawienia, jednak w rozmowie z naszym reporterem Maciej Zakościelny wszystko wyjawił! Jak myślicie, będą to tańce latynoamerykańskie, a może standardowe?

Wiemy, co zatańczy Maciej Zakościelny w pierwszym odcinku "TzG"

O tym, że Maciej Zakościelny ma wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami" mówiło się od kilku sezonów. Aktor w końcu zdecydował się na udział w show i wiadomo, że zatańczy w parze z Sarą Janicką, która w ubiegłej edycji partnerowała Krzysztofowi Szczepaniakowi. Co ciekawe, do pierwszego odcinka pozostało 10 dni, a póki co, wiadomo jedynie, w jakich zestawieniach zobaczymy uczestników. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie spodziewają się jednak, w jakim tańcu zobaczą swoich ulubieńców. Teraz wszystko stało się jasne, bo przed naszą kamerą wyszło na jaw, że Maciej Zakościelny i Sara Janicka zatańczą... walca angielskiego - jeden z tańców standardowych. A co sprawia trudność aktorowi?

Mam parę rzeczy, z którymi się zmagam- łokcie, rama, barki, nogi, żeby daleko stawiać(...) żeby nie robić tego góra- dół, tego pumpingu, który jest... a nie! tutaj, żeby robić, a tam nie. No widzicie, nawet z tym mam problem! - śmiał się Maciej Zakościelny.

Kibicujecie tej parze? Sprawdźcie nasze całe wideo, aby dowiedzieć się więcej o przygotowaniach Macieja i Sary!

