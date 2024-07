To już prawie dwa lata od kiedy Monika Richardson ogłosiła w mediach, że jej małżeństwo ze Zbigniewem Zamachowskim dobiegło końca. Choć od początku wydawało się, że w temacie rozwodu wszystko jest jasne i obydwoje chcą formalnie zakończyć małżeństwo, dotąd rozwodu nie mają. Najnowsze wypowiedzi Richardson na ten temat sugerują, że żadnej ze stron nieszczególnie spieszy się do przypieczętowania rozstania sądownym dokumentem. Mimo to słowa prezenterki na temat przyczyn braku rozwodu brzmią dość zastanawiająco.

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski wciąż formalnie są małżeństwem. Co z ich rozwodem?

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski pobrali się w 2014 roku po kilkunastu miesiącach związku. Od początku ich relacja była tematem medialnych dociekań i budziła zainteresowanie, ale ostatecznie prezenterka i aktor byli jednak uważani za parę udaną. Niestety, po siedmiu latach małżeństwa okazało się, że doszło do rozpadu ich związku.

East News

Prezenterka od początku tematu rozstania w mediach nie unikała. Zamachowski - przeciwnie. Aktor nie należy do osób, które chętnie dzielą się swoją prywatnością. Dziwi jednak fakt, że prezenterka i aktor wciąż się nie rozwiedli - szczególnie że obydwoje są już w nowych związkach. Kilka miesięcy temu Monika Richardson stwierdziła, że nikomu do rozwodu się nie spieszy, ale wkrótce miną już dwa lata od rozstania i sytuacja zaczyna robić się zastanawiająca. Na przykład Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się zaledwie wiosną, a zdążyli rozwieźć się po paru miesiącach, bo już w sierpniu.

W niedawnej wypowiedzi Monika Richardson rzuciła nowe światło na temat kwestii braku rozwodu z Zamachowskim. Stwierdziła, że nawet nie dostała jeszcze pozwu rozwodowego i nie wie, jakie mąż ma plany. W rozmowie z Super Expressem pytana o rozwód, enigmatycznie przekazała, że "kiedyś pewnie do niego dojdzie".

- Nie wiem, jakie ma plany dotyczące zakończenia naszego małżeństwa. Nie dostałam pozwu. Kiedyś pewnie dojdzie do rozwodu, ale na pewno ani on, ani ja nie chcielibyśmy robić z tej smutnej procedury faktu medialnego. [...] Odebranie listu poleconego nastręcza pewnych problemów. W sytuacjach trudnych może się okazać, że... Zbyszek idzie spać. Już nieraz tak było - powiedziała Richardson.

Pawel Wodzynski/East News

Biorąc to wszystko pod uwagę, należy zakładać, że jeszcze nieprędko usłyszymy o rozwodzie Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego.