Zbigniew Kraskowski jest doskonale znany fanom programu "Rolnik szuka żony". Brał udział w 4. edycji programu i błyskawicznie zdobył sympatię widzów którą cieszy się do dziś. A co prywatnie dzieje się u Zbigniewa z 4. edycji "Rolnik szuka żony"? Zapytaliśmy u źródła i wiemy, że od czasu zakończenia przygody z programem sporo się zmieniło. Zbigniew Kraskowski jest zakochany?

Zbigniew Kraskowski w 4. edycji "Rolnik szuka żony" szukał miłości, niestety szybko się okazało, że kandydatki, które przyjechały do jego gospodarstwa, niezbyt poważnie potraktowały udział w programie i ostatecznie nie udało się stworzyć żadnej relacji. Rolnik nie żałował jednak udziału w "Rolniku", bo otworzył się na ludzi i nawiązał mnóstwo nowych znajomości, a o jego przyjaźni z Anną Michalską rozpisywały się wszystkie media. Co dziś słychać u Zbigniewa Kraskowskiego? Udało mu się znaleźć drugą połówkę. Rolnik w rozmowie z nami przyznał, że nadal jest singlem.

Jestem sam. Program mimo to jakoś w życiu mi pomógł otworzyć się, poznać fajnych ludzi, nawiązać nowe znajomości. Rozpoznawalność jest już mniejsza, ale nie chodziło mi o to, aby stać się celebrytą, a znaleźć miłość.

Jestem sam. Program mimo to jakoś w życiu mi pomógł otworzyć się, poznać fajnych ludzi, nawiązać nowe znajomości. Rozpoznawalność jest już mniejsza, ale nie chodziło mi o to, aby stać się celebrytą, a znaleźć miłość.

Internautów od dłuższego czasu interesuje też fakt, kto fotografuje rolnika na jego wyjazdach. Zbigniew Kraskowski rozwiał wszelkie wątpliwości i odpowiedział:

Lubię czasami gdzieś wyjechać, choć na kilka dni. Czasami ze znajomymi, a czasami z koleżanką. - odpowiedział Zbigniew i odniósł się do zdjęć z wyjazdów, mówiąc wprost: Autor zdjęć nieznany.

Lubię czasami gdzieś wyjechać, choć na kilka dni. Czasami ze znajomymi, a czasami z koleżanką. - odpowiedział Zbigniew i odniósł się do zdjęć z wyjazdów, mówiąc wprost: Autor zdjęć nieznany.

Zobacz także: Sara z "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem. Można gratulować

Rolnik w rozmowie dla Party.pl zdradził też, czy nadal prowadzi gospodarstwo rolne, które widzowie mieli okazje zobaczyć w programie "Rolnik szuka żony". Okazuje się, że w tym temacie zaszły największe zmiany. Zbigniew Kraskowski zrezygnował z hodowli zwierząt i zajął się produkcją roślinną. Nie ukrywa też, że popiera postulaty strajku rolników, który obecnie trwa w kraju.

Zobacz także

Prowadzę gospodarstwo, ale w zmienionym profilu, ponieważ nie mam już zwierząt, tylko produkcja roślinna.Wiadomo, co teraz się dzieje. Blokady i nasza walka o lepsze jutro dla nas wszystkich, o przyszłość rolnictwa, naszych rodzin. Wierzę, że nam się uda

Prowadzę gospodarstwo, ale w zmienionym profilu, ponieważ nie mam już zwierząt, tylko produkcja roślinna.Wiadomo, co teraz się dzieje. Blokady i nasza walka o lepsze jutro dla nas wszystkich, o przyszłość rolnictwa, naszych rodzin. Wierzę, że nam się uda

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" będzie miał drugie dziecko?! „Marzę o córeczce”

Uczestnik 4. edycji "Rolnik szuka żony" w programie spotkał się z ogromną sympatią widzów, co nie zawsze jest oczywiste, bo mnóstwo uczestników jest mocno krytykowanych, jak chociażby Waldemar z 10. edycji. Jaki był sekret Zbigniewa na podbicie serc fanów „Rolnika”?

Co zrobić, aby zdobyć sympatię? Po prostu być sobą i ja poszedłem tam szukać miłości, a nie robić z siebie gwiazdę celebrytę.

Co zrobić, aby zdobyć sympatię? Po prostu być sobą i ja poszedłem tam szukać miłości, a nie robić z siebie gwiazdę celebrytę.

A o czym marzy Zbigniew Kraskowski z 4. edycji "Rolnika"? Uczestnik ma jasno sprecyzowane plany, które jak się okazuje nie zawsze są tak łatwe do zrealizowania.

Lubię spokój, ciszę. Chcę spełnić swoje marzenie mieć rodzinę, bo po to jesteśmy na tym świecie, aby oddać siebie drugiej osobie, mieć dzieci i oddać im wszystko, co mamy. Takie proste a tak trudne do zrealizowania

dodał Zbigniew z 'Rolnika' w rozmowie z Party.pl