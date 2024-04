Waldemar i Dorota z uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" od pewnego czasu muszą mierzyć się z pytaniami ze strony fanów, którzy niepokoją się o ich związek. Do sieci właśnie trafiła informacja o rzekomym rozstaniu pary. Czy te doniesienia są prawdziwe? Znamy odpowiedź!

Co ze związkiem Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"?

Niedawno widzowie mieli okazję poznać kandydatów nowego sezonu "Rolnik szuka żony", który ruszy już na jesieni. Jednak to byli uczestnicy show wzbudzają w fanach największe emocje. Takim przykładem są Waldemar i Dorota, którzy po zakończeniu programu pozostali aktywni w mediach społecznościowych i na bieżąco relacjonują swoją codzienność.

Wydawać by się mogło, że para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, więc tym bardziej dziwi fakt, że media obiegła informacja, że Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" rzekomo postanowili się rozstać! Jednak jak udało nam się dowiedzieć, nie jest to prawda, a Waldemar i Dorota wciąż pozostają w związku!

Dorota i Waldemar są nadal razem, nic się nie zmieniło. Doniesienia o ich rozstaniu są jedynie plotkami, bo para dogaduje się świetnie - przyznał nasz informator.

Dodatkowo niedawno Dorota z "Rolnik szuka żony" postanowiła opublikować wpis, który nie pozostawia złudzeń:

Wszystko co jest prawdziwe, jest trwałe. Kochajcie się, przyjaźnijcie się i podpierajcie to prawdziwymi słowami - czytamy pod najnowszym zdjęciem Doroty.

Wygląda na to, że Waldemar i Dorota nie zważają na to, co powiedzą internauci i wciąż rozwijają swoją relację. Nie tak dawno, bo w święta wielkanocne, Waldemar opublikował zdjęcie z ukochaną i napisał:

My z Dorotką jesteśmy przykładem, że warto marzyć, planować i dążyć do realizacji swoich pragnień. Gorąco pozdrawiam wszystkich swoich sympatyków, jak również tych niekoniecznie pozytywnie do mnie nastawionych - pisał wówczas Waldemar

Mamy nadzieję, że już niedługo Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" pokażą wspólne zdjęcia. Być może para ma już jakieś plany na zbliżające się wakacje, z których będą pokazywać piękne kadry. Tego dowiemy się zapewne niebawem.

Kibicujecie tej parze?

