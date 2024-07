1 z 10

Natalia Kukulska w zaawansowanej ciąży

Ciężarna Natalia Kukulska błyszczała na planie "The Voice of Poland"! Piosenkarka jest obecnie w 8. miesiącu ciąży. Jej trzecie dziecko, córka Laura, ma przyjść na świat na przełomie grudnia i stycznia. Natalia Kukulska, mimo odmiennego stanu, jest bardzo aktywna i nie zamierza rezygnować z pracy niemal do końca ciąży.

Na planie muzycznego show TVP Natalia Kukulska pojawiła się przepięknej, białej bluzce w stylu boho, która zamaskowała ciążowy brzuszek. A ten jest coraz większy! Zobaczcie fotogalerię!

