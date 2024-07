1 z 7

Natalia Kukulska cały czas zachwyca w ciąży! Wokalistka po konferencji "The Voice of Poland" była dziś gościem Pytania na śniadanie i jak zwykle pokazała się w ciekawej stylizacji. Natalia Kukulska urodzi córeczkę Laurę już na początku 2017 roku i ma już spory brzuszek, ale sprytnie go maskuje ubraniami.

Dziś zaczynają się odcinki na żywo "The Voice of Poland" dlatego cała ekipa trenerów zachęcała w śniadaniówce do oglądania show. Kukulska pokazała w telewizji jak ogromne ma poczucie humoru. Kiedy Andrzej Piaseczny powiedział, że Natalia idąc do programu nie wiedziała w co się pakuje, wokalistka odpowiedziała:

Pakuję się w coraz większy namiot!

Natalia jest okrąglejsza, ale wygląda niezwykle dziewczęco, i widać ciąża jej służy. Nadala zamierza pracować i brać udział w programie, nagrywać swoją płytę oraz koncertować. Jak mówi wokalistka, to będzie jej rok, a że czuje się świetnie, to nie zamierza z niczego rezygnować.

Natalia zawsze oryginalnie wygląda, tym razem na listopadowe chłody miała ciekawą kreację ciążową.

