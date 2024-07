Ciężarna Natalia Kukulska jeszcze nie przygotowała wyprawki dla swojej córeczki. Okazuje się, że artystka, która już za kilka tygodni urodzi swoje trzecie dziecko, dopiero dwa tygodnie przed planowanym porodem zamierza skompletować wszystkie potrzebne dla niej i Laury gadżety.

Natalia Kukulska w rozmowie z magazynem "Uroda Życia" zdradziła, że rozwiązanie ma nastąpić na przełomie grudnia i stycznia. Czy przez ostatnie tygodnie ciąży zamierza wypoczywać i świętować swój błogosławiony stan? Nic bardziej mylnego - Natalia Kukulska jeszcze do połowy grudnia będzie koncertować i dopiero potem zacznie kompletować wyprawkę.

Do połowy grudnia mamy koncerty… Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak Laura się ułoży. Podchodzę do tego z większym spokojem niż kiedyś. Na wyprawkę zostawiłam sobie dwa ostatnie tygodnie. Też nie dajmy się zwariować. Pamiętam swoje pierwsze baby shower. Byłam wtedy na Florydzie na wakacjach. I zwariowałam – „tym smaruj piersi”, „to do lodówki wkładaj”... Miałam wszystko i pojechałam z tym do szpitala, a w szpitalu: „Coś ty wzięła? Masz jakiś T-shirt?”- przyznała Natalia Kukulska.