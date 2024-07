3 z 11

Julia Pietrucha - KIT

Ile lat dalibyście Julii na tym zdjęciu? My na pewno nie 23. Patrząc na jej rówieśniczkę Marinę, zastanawiamy się kto doradza tej dziewczynie stylizacje. Na gali Playboya Pietrucha przyszła ubrana w sukienkę, którą wyjęła z szafy babci i założyła w ostatniej chwili. Dla funu dobrała białe szelki kupione na wyprzedaży na dziale dziecięcym, co wygląda komicznie przy "sukience dzwonie".

Nie dość, że Pietrucha zazwyczaj wybiera kreacje, które dodają jej ok. 10 lat (tak też było na pokazie Simple - zobacz) to jeszcze nie są one adekwatne do wydarzenia na którym się pojawia. Playboy chyba nie byłby zadowolony z takiego króliczka... Ratunku!