Olivier Janiak - HIT!

Facet z klasą. Top z "Sądem Ostatecznym" to modowy hit, a spodnie 7/8 i sandały to duet, który świetnie współgra. Do tego nonszalancka fryzura i to spojrzenie, które obezwładnia nie jedną kobietę. Chcemy więcej takich mężczyzn w show-biznesie!

