Dorota Deląg - KIT!

Dorota chyba chciała odjąć sobie kilka lat i postawić na luz, a wyszło infantylnie i dziecięco. Stylizacja rodem z czasów gimnazjum kiedy to taki look był nawet modny. Mamy nadzieję, że na kolejne wyjście Deląg wybierze bardziej kobiecy look.