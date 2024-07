10 z 11

Maria Niklińska - HIT!

Maria wyrasta nam na drugą Małgorzatę Sochę. Wzorzyste spodnie to hit tego sezonu, a dobieranie dodatków do nich to karkołomne zadanie. Niklińska albo ma świetny modowy zmysł, albo zatrudniła dobrego stylistę. Look idealny na takie wydarzenie jak konferencja TVN.