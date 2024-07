Takich gwiazd jak Marina Łuczenko w polskim show-biznesie jest (niestety) jak na lekarstwo. Nie dość, że młoda piosenkarka samodzielnie kieruje swoją karierą, wydaje płyty za własne pieniądze to jeszcze sama sobie jest stylistką. I do tego wszystkiego wszystkie zadania wykonuje perfekcyjnie. Po raz kolejny udowodniła to na pokazie Zuo Corp.

Kiedy większość pań na modowe wydarzenie wybrała spódnice, Marina na przekór postawiła na seksowny kombinezon. W czarnym zestawie prezentowała się rewelacyjnie. Jak dla nas była najlepiej ubraną gwiazdą pokazu. Swoją stylizacją przyćmiła nawet takie trendsetterki jak Małgorzata Socha czy Brodka.

Zobaczcie jak Marina prezentowała się na pokazie Zuo Corp: