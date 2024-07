9 z 11

Maryla Rodowicz - KIT!

Maryla to królowa estrady i nikt jej tego nie odbierze, ale szlochamy nad tym co pokazała na "Sabacie czarownic". Przebrana w strój kozła wyglądała koszmarnie. W zasadzie gdybyśmy nie wiedzieli, że to o kozła chodzi... nie zgadlibyśmy tego. Rodowicz przypomina bardziej kogoś kto wpadł do wiadra z klejem i po drodze zaliczył worek z odkurzacza chwilę po zakończeniu sprzątania gigantycznego dywanu. Świadomość, że zapłaciła za to coś podobno 50 tysięcy dodatkowo nas załamuje.