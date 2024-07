Nie wiele polskich gwiazd kupuje ubrania od światowych projektantów. Powód? Zazwyczaj za np. sukienkę trzeba zapłacić od 4 tysięcy wzwyż. Do tego grona nie należy jednak Natalia Lesz, która zamiast wypożyczać kreacje, woli je kupić i zachować na inną okazję. Ostatnio swoją nową zdobyczą piosenkarka pochwaliła się na 20. urodzinach Playboya.

Natalia ubrała czarną, prześwitującą sukienkę od Marka Fasta. Model z tej samej kolekcji kilka tygodni wcześniej miała na sobie inna seksowna Polka, Anja Rubik. To jednak nie jedyny element garderoby Lesz, który noszą również największe zagraniczne ikony stylu. Natalia ma w swojej szafie także hit tego sezonu wśród amerykańskich gwiazd - szpilki od Louboutina z morelowym czubkiem. Takie same nosi Beyonce, Rihanna i Alicia Keys. Kosztują w Polsce ok. 3 tysięcy złotych. Zobacz: Rihanna i Keys w tych samych butach na Grammy

To nie pierwszy (i pewnie nie ostatni) raz kiedy Natalia Lesz na polskie salony wprowadza światowe trendy. Kilka tygodni temu ubrała białą sukienkę Alexandra Wanga, którą później założyła Britney Spears (porównaj).

Co ciekawe, stylizacje Lesz budzą zachwyty także wśród zagranicznych speców od dobrego wyglądu. Ostatnio jej cekinową zieloną sukienką z domu mody Deni Cler zachwycili się krytycy Fashion TV. Brawo!

