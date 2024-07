6 z 9

Tamara Arciuch - HIT!

Minimalizm Tamary Arciuch jak najabardziej przypadł nam do gustu. Co prawda, można by zabawić się formą czy kolorem, ale orzechowy komplet jak najbardziej pasuje do urody aktorki. Koronki i upięte włosy dodają modnego looku saute. Plus za złotą bransoletę, delikatnie ożywia całość.