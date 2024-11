Domysły ws. rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zostały już rozwiane. Aktorka, którą wiele osób może kojarzyć z roli Bożenki z "Klanu" zdecydowała się przyjąć zaproszenie od Kuby Wojewódzkiego i na kanapie ma się pojawić już lada moment. Chwile przed jej występem jej były ukochany postanowił zabrać głos i wrzucił do sieci wymowne nagranie!

Reklama

Nagłe poruszenie w sieci. Pela pokazał TO nagranie przed samym występem Kaczorowskiej u Wojewódzkiego

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat tworzyli jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Zakochani poznali się w zaskakujący sposób.... podczas rozmowy o pracę! Agnieszka Kaczorowska do swojej szkoły tańca szukała tancerza i na to stanowisko zgłosił się Maciej Pela. Tancerz nie tylko zdobył angaż, ale również serce aktorki. Po kilku miesiącach znajomości Pela postanowił oświadczyć się Agnieszce, a ona powiedziała "tak". Zakochani długo również nie zwlekali z decyzją o ślubie i dzieciach. W 2018 roku postanowili wziąć ślub, a rok później urodziła się ich pierwsza córeczka Emilka, a niedługo później Gabrysia. Na początku października media obiegła informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, która była zaskakująca dla wszystkich! Do tej pory małżonkowie chętnie dzielili się wspólnymi fotografiami i wydawać by się mogło, że w ich związku nie ma problemów.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela początkowo nabrali wody w usta i przez długi czas nie komentowali tych rewelacji, jednak z czasem oboje zaczęli wrzucać do sieci wymowne posty, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości. W końcu aktorka postanowiła publicznie odnieść się do sprawy i przyjęła zaproszenie do Kuby Wojewódzkiego. W zwiastunie odcinka Agnieszka Kaczorowska przyznała, że nie jest już z mężem.

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - przyznała.

Jej słowa wywołały spore poruszenie i wszyscy wyczekują całego odcinka programu. Maciej Pela chwile przed emisją postanowił zabrać głos i wrzucił do sieci wymowne nagranie z niby niepozornym napisem.

Nie wszystko jest czarno-białe? - napisał tancerz.

Instagram@maciek.pela

Na pierwszy rzut oka nic nie wzbudza podejrzeń, jednak zagłębiając się w tę sprawę głębiej, słowa Peli mówią same za siebie! Trudno nie ulec wrażeniu, że tancerz pije w nich do swojej żony! Agnieszka Kaczorowska wrzuciła bowiem dziś do sieci zdjęcie z opisem:

Nic nie jest czarno-białe

Co o tym wszystkim uważacie?

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela nagle zwrócił się do fanów. Nie mógł dłużej siedzieć cicho